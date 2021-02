«Il Comune aiuti gli anziani per la vaccinazione»

Il Municipio di Bellinzona ha pensato di istituire un sistema che aiuti gli anziani over 75 a prenotare la vaccinazione contro il conoravirus? Ha pensato ad un eventuale trasporto degli stessi cittadini per eseguire la vaccinazione? Sarebbe disposto a farsi carico di questo servizio? Considerando che non tutti gli anziani sono avvezzi all’uso delle nuove tecnologie, lo chiede il leghista Manuel Donati in un’interpellanza in vista delle somministrazioni che per questa fascia d’età si terranno dal 3 marzo al Mercato coperto di Giubiasco.