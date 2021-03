Tutti i municipali di Bellinzona si astengono regolarmente dalla discussione di trattande sulle quali detengono un interesse personale o di parentela, così come si astengono dalle relative decisioni. Lo ha garantito martedì sera il sindaco di Bellinzona Mario Branda rispondendo davanti al Legislativo a una delle numerose interpellanze presentate prima dell’ultima seduta che precede le elezioni, quella dei Verdi intitolata “A Bellinzona il conflitto d’interesse regna sovrano!”. Il Municipio, per voce proprio del sindaco, ha appunto ricordato che l’articolo 100 della Legge organica comunale prevede un esaustivo meccanismo di puntuale “astensione-ricusa”. Un meccanismo che per altro tutela il sistema di milizia vigente nell’Esecutivo cittadino, in base a cui l’esercizio delle funzioni non avviene a titolo professionale, ciò che implica che i membri del Municipio «continuino ad esercitare la propria attività professionale, sia essa da dipendente o indipendente, nella misura in cui, per impegno e disponibilità, possa conciliarsi con la carica politica». In aggiunta a ciò, ha aggiunto Branda, «la legge non impone ai municipali di dimettersi da altri gremi o enti dei quali sono membri, come invece è previsto per altre cariche istituzionali». Ha poi ribadito quanto già affermato rispondendo a sospetti analoghi in passato, ovvero che «i membri di questo Municipio hanno sempre agito con trasparenza, annunciando preventivamente potenziali conflitti di interesse e astenendosi dalla preparazione e dalla discussione di trattande potenzialmente generatrici di conflitto di interesse».

I mandati in ambito di sicurezza

Fatta questa premessa, è stata data risposta all’interpellanza punto per punto. Focus anzitutto sul vicesindaco Andrea Bersani, capo del dicastero Sicurezza della Città e al contempo, in ambito privato, presidente della società di vigilanza Prosegur SA. Il Municipio fornisce le tabella contenente gli incarichi diretti o su invito decisi negli anni 2018-19-20 dall’Esecutivo nell’ambito della sicurezza. Si evince che Prosegur SA ha ricevuto mandati complessivi per 21.900 franchi nel 2018 (di cui 21.590 per la sorveglianza della tappa in città del Tour de Suisse), per 83.872 franchi nel 2019 (73.057 per la sorveglianza dei passaggi pedonali scolastici) e per 11.511 franchi nel 2020. Nelle tabelle sono riportati anche gli importi destinati ad altre società.

Evolve SA, incarichi per oltre 600.000 franchi

L’attenzione si sposta poi sul municipale Simone Gianini che, segnalavano ancora i Verdi, «risulta essere avvocato» della Evolve SA, attiva in ambito ingegneristico, e «delle precedenti ragioni sociali». Per i relativi mandati, il Municipio rimanda qui alla risposta già fornita l’anno scorso ad un’interpellanza legista. Dai dati allora forniti dall’Esecutivo emergevano incarichi diretti per circa 350.000 franchi tra il 2017 e quel momento del 2020 (la risposta è datata 25 maggio 2020); a cui si aggiungevano altri 293.000 franchi circa tra incarichi diretti e concorsi pubblici conferiti alla stessa società dall’ente autonomo di diritto comunale AMB.

Legami con investitori immobiliari?

I Verdi avevano poi chiesto «quali garanzie sussistono sul fatto che» lo stesso Simone Gianini, capo del dicastero Territorio e mobilità, «non sia al contempo personalmente o attraverso lo studio legale del quale è associato il rappresentante di grossi gruppi di investitori immobiliari sul territorio». La risposta qui fornita ha rimandato alla premessa, ovvero la considerazione sul meccanismo di ricusa e sulle implicazioni del sistema di milizia. «Si osserva inoltre, a titolo generale, che le decisioni non vengono prese dal singolo, ma dal Municipio quale organo collegiale».

I dossier della mobilità

Gli ecologisti avevano infine messo in risalto il presunto conflitto di interessi ancora del municipale Simone Gianini per la sua attività di membro del comitato centrale dell’Automobile club svizzero (ACS), chiedendo anzitutto se percepisse compensi di qualsiasi natura per questa attività. «Non è di competenza del Municipio, trattandosi di un’attività in ambito privato - ha esordito il sindaco rispondendo a questo punto - Si segnala comunque che nel caso specifico è prevista un’indennità di seduta a copertura delle spese». In relazione allo stesso presunto conflitto, era poi stato chiesto se il Municipio «condivide integralmente la visione di ACS sulla mobilità». Qui l’Esecutivo ha ritenuto di non dover «entrare nel merito delle posizioni di carattere generale assunte da associazioni o enti, né di ACS, né – a titolo di esempio – da altre associazioni come ATA o WWF, i cui membri pure – secondo il principio di milizia indicato in entrata – possono e siedono anche in esecutivi comunali». Ciò premesso, l’Esecutivo ritiene che «le realizzazioni concrete di questi ultimi 8 anni (anche con riguardo all’estensione delle zone 30, così come all’attenzione per la mobilità ciclo-pedonale) parlano in ogni caso da sé», smentendo insomma con i fatti quello che nell’interpellanza veniva definito «un conflitto d’interesse grande come una casa». È dunque seguita l’enumerazione di alcuni dei numerosi progetti concretizzati negli ultimi anni dalla Città a favore della mobilità sostenibile: il raddoppio dell’offerta di trasporto pubblico nel Bellinzonese, l’estensione delle zone 30 a copertura di gran parte del territorio residenziale del nuovo Comune, l’estensione della rete ciclabile, l’introduzione della prima Velostation a sud delle Alpi presso la rinnovata stazione FFS cittadina e del servizio cargobike, il Piano di mobilità scolastica varato già nove anni fa e la sua estensione a tutte le sedi scolastiche aggregate e, infine, la creazione sin dal 2012 di un Servizio della mobilità comunale «che risponde alle richieste in tema di mobilità sostenibile e sicurezza della popolazione».

