Il Consiglio comunale di Bellinzona torna a casa. A porte chiuse, trasmissione audio sul sito della Città e mascherina obbligatoria, la seduta del 30 giugno si terrà infatti a Palazzo civico, e non più alla palestra al Ciossetto di Sementina dove le riunioni (eccezion fatta per quella di settembre 2020) hanno avuto luogo da un anno a questa parte in virtù degli ampi spazi che permettono il distanziamento in chiave ant-contagio. In preparazione appunto di fine mese, i capigruppo sono stati convocati per oggi su iniziativa del Municipio e in accordo con il primo cittadino. Obiettivo: «Evitare ‘disfunzioni’ nei prossimi CC». Alla convocazione della cancelleria ha risposto, con copia agli omologhi degli altri partiti, il capogruppo MPS Matteo Pronzini. «Non spetta al Municipio intervenire sul funzionamento del Legislativo», ha tra l’altro scritto. All’ordine del giorno della seduta, come noto, non ci sarà il Consuntivo 2020, per il cui esame la Commissione della Gestione ha chiesto più tempo. Vi saranno invece le nomine in Bellinzona Sport, due crediti e varie mozioni.