Malgrado il disavanzo d’esercizio pari a 6,95 milioni di franchi sia da ricondurre all’impatto negativo della pandemia, il cui peso sulle casse del Comune è valutato in quasi 11 milioni, è indispensabile che il Municipio rimanga cauto ed esegua una verifica critica della spesa. Lo ribadisce la Commissione della gestione nel rapporto di maggioranza (relatrice Silvia Gada, PLR) che invita il Consiglio comunale ad approvare il Consuntivo 2020 della Città di Bellinzona. Secondo i commissari di PLR, Unità di sinistra, PPD-GG- PVL e Lega-UDC-Indipendenti che hanno sottoscritto il documento (l’annunciato rapporto di minoranza a firma di Giuseppe Sergi per la coalizione Verdi-FA-MPS-POP-Indipendenti è ancora in fase di elaborazione) il contesto finanziario del Comune è da considerarsi precario, al di là dell’incidenza della crisi pandemica sulla casse comunali. Non va infatti dimenticato che il Preventivo 2021 indica un ulteriore disavanzo d’esercizio pari a 7,8 milioni di franchi. E per i prossimi due anni non sono attesi risultati migliori. Anzi, se non saranno apportati correttivi, nel 2024 si prevede un disavanzo d’esercizio di oltre 9 milioni di franchi.

Congiunturale o strutturale?

Proprio per questo il Municipio ha dato avvio alla cosiddetta «spending review» per chiarire possibilità e opportunità di ottimizzazione della spesa e dei flussi finanziari in generale. In altre parole, l’Esecutivo cittadino vuol capire se i disavanzi d’esercizio che ci si attende da qui al 2024 sono da ritenersi congiunturali, cioè dovuti in particolare all’effetto della pandemia, oppure strutturali, che necessitano dunque di una correzione di fondo. In attesa delle prime indicazioni sulla rotta da seguire, la maggioranza della Gestione evidenzia alcune criticità da correggere al più presto.

Nuove assunzioni da limitare

Ad iniziare dalle spese per il personale che nel 2020 sono cresciute di 1,6 milioni ai quali vanno aggiunti 600.000 franchi di contributi. «L’equivalente di 16 profili professionali da 100.000 franchi (più oneri sociali) soltanto nell’ultimo anno» annotano i commissari. «A parte qualche possibile eccezione legate ad assunzioni avvenute prima della pandemia - aggiungono - fa riflettere un aumento del personale durante un’annata in cui il lavoro è stato ridotto o annullato». Stesso discorso per quanto attiene ad onorari per mandati a consulenti, periti ed esperti esterni. Ne sono stati assegnati per un ammontare di 3 milioni negli ultimi due anni «nonostante la riduzione d’attività imposta dalla pandemia e nonostante il numero importante di collaboratori» osserva a tal proposito la maggioranza commissionale, secondo la quale «le ristrettezze economiche dei prossimi anni non consentiranno di perseverare con nomine, personale temporaneo e mandati esterni diffusi».

Mancanza di senso critico

Più in generale i commissari rilevano una certa acriticità del Municipio nell’affrontare alcuni aspetti riguardanti l’amministrazione comunale durante i mesi più impegnativi della pandemia. «Le considerazioni contenute nel messaggio valorizzano il lavoro svolto, ma spesso rimangono troppo generali e non tengono conto di oggettive problematiche emerse, ad esempio, in seguito all’erogazione degli aiuti in ambito economico» si legge nel rapporto di maggioranza, che poi rincara: «La mancanza di senso critico sembra essere pure confermata quando si tratta la gestione delle case per anziani. La Commissione resta in attesa dell’esito dell’inchiesta penale tuttora aperta su quella di Sementina e attende dal Municipio un riscontro puntuale e dettagliato. Si rimarca comunque che, viste le criticità emerse, la Commissione avrebbe auspicato già sin d’ora maggiori dettagli».

Routine scombussolata

Altro settore finito sotto la lente è quello delle Opere pubbliche, travolto dallo scandalo dei sorpassi di spesa nei cantieri del Policentro della Morobbia di Pianezzo, dello Stadio comunale di Bellinzona e dell’Oratorio di Giubiasco. «Il virus ha rallentato o, in certi momenti, perfino azzerato le differenti attività, mentre il problema dei sorpassi ha imposto una riorganizzazione temporanea (che perdura) del settore con una direzione ad interim ed una serie di accorgimenti che hanno scombussolato la normale routine. Inoltre, l’ufficio è sembrato talvolta meno reattivo per la preoccupazione dei collaboratori d’intercorrere in ulteriori errori». Da qui l’auspicio dei commissari che le indicazioni contenute negli audit vengano quanto prima implementate nell’interesse dell’operatività del settore, che ha comunque portato avanti diversi progetti.

Altre incognite all’orizzonte

Oltre agli effetti immediati della pandemia, sui conti della Città incombono altre insidiose incognite. «Al momento il contributo di livellamento è contemplato. Qualora decisioni cantonali dovessero abbassarlo o eliminarlo, eventualmente anche retroattivamente, le cifre cambierebbero in modo rilevante» scrive la maggioranza commissionale, rammentando anche che le cifre esatte del gettito d’imposta, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, non saranno note prima del 2023 con il rischio che le stime potrebbero rivelarsi troppo ottimistiche.

La maggioranza della Gestione ha dato via libera anche ai consuntivi 2020 dei cinque enti autonomi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata