Ci sono in gioco tanti soldi pubblici. Oltre un milione di franchi che sarebbe a carico della Città di Bellinzona. E due posizioni che, allo stato attuale, sembrano difficilmente conciliabili. Tanto che come appreso dal Corriere del Ticino è in atto una causa a procedura semplificata, come viene definita in gergo, promossa dal proprietario dell’immobile di via Murate occupato da una quindicina d’anni dall’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB) contro l’omonima fondazione.

Il pretore della Turrita Marco Ambrosini nelle scorse settimane ha fissato a fine ottobre il termine affinché l’IRB inoltri le proprie osservazioni alla petizione presentata del privato. Quest’ultimo ritiene che il contratto di locazione di 220.000 franchi annui, sottoscritto nel luglio 2006, sia valido sino al marzo 2027....