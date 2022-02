La storia

Trovata una sistemazione per il senzatetto sotto i riflettori la scorsa settimana a Bellinzona: è stato accolto dalla Comunità Emmaus a Rivera - Il direttore René Leu: «Se rimarrà con noi avrà la possibilità di lavorare e capire in quale direzione andare: siamo aperti a chi non ha un posto in cui stare, senza pregiudizi» - È rumeno, ha 28 anni, proviene dalla Germania e si sposta con una sedia a rotelle ma non è totalmente privo dell’uso delle gambe