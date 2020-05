Il coronavirus cambia anche il littering. Lo sostiene il consigliere comunale di Bellinzona Henrik «Bingo» Bang in un’interpellanza al Municipio a nome dell’Unità di sinistra. L’emergenza, sottolinea, avrebbe causato un cambiamento delle tipologie degli imballaggi riportando in auge le plastiche. «In parallelo, in diverse città svizzere si osserva una crescita del littering». La Città di Bellinzona, ricorda Bang, ha chiuso parzialmente gli ecocentri, i parchi, i parchi giochi e il dog park per evitare l’assembramento delle persone. Le stesse, a causa del lockdown, hanno dovuto passare molto più tempo in casa concedendosi qualche passeggiata soprattutto in zona golena. Per le operazioni della spesa spesso le persone hanno indossato mascherine e guanti. «Si constata un forte aumento di questo rifiuto che viene, in modo incivile, abbandonato nell’ambiente, alle fermate dei bus, nei parcheggi dei supermercati». I parcheggi dei supermercati sono di proprietà privata e di conseguenza la responsabilità per la pulizia non è dell’ente pubblico «mentre negli spazi pubblici il compito è dell’ente pubblico», precisa. «Mascherine e guanti sono vettori di trasmissione del virus e l’immagine del loro abbandono è molto forte (quasi paragonabili alle siringhe, ai preservativi) e trasmette un forte messaggio di degrado». Si chiede dunque al Municipio come valuta la problematica, quante multe sono state afflitte per fenomeni di littering, se i supermercati sono stati sensibilizzati, se è prevista una posa supplementare di cestini nei luoghi sensibili e se sono previste azioni di pulizia.