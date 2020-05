Il coronavirus cancella anche PerBacco!

Anche PerBacco! getta la spugna. La festa della vendemmia di Bellinzona, in programma dal 3 al 6 settembre, non avrà luogo. Idem la manifestazione collaterale Vino in Villa prevista il 10 luglio. Troppo grande l’incertezza legata all’evolversi della pandemia. «La comprensibile decisione del Consiglio federale di contenerne lo sviluppo vietando tutte le manifestazioni con più di mille partecipanti fino al termine del mese di agosto e con possibilità di ulteriore proroga, non permettono nessuna programmazione ed hanno sconsigliato il nostro comitato a mantenere in calendario la nostra festa», si legge in una nota.