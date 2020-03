A causa del coronavirus gli hotel di Bellinzona finiscono in fuorigico. Abbiamo utilizzato non a caso un’espressione calcistica in quanto l’annullamento del Torneo internazionale Under 19, che avrebbe dovuto svolgersi in città dal 10 al 13 aprile, a seguito dell’emergenza legata alla malattia, ha delle ripercussioni importanti anche sull’albergheria. Le squadre provenienti dall’estero, infatti, avrebbero pernottato nelle strutture ricettive della Turrita o nei paraggi. Anche un’altra tipologia di clienti, quella business, ha cancellato alcune prenotazioni. Ne risentono persino gli eventi nonché le cene aziendali e i banchetti. Insomma, in un periodo già particolarmente non propizio all’ombra dei castelli a livello turistico e non solo, l’allarme per la diffusione del COVID-19 ha dato un’ulteriore...