L’ufficialità arriverà nelle prossime ore, ma salvo ripensamenti dell’ultimo minuto Bellinzona sarà orfana quest’anno del tradizionale Torneo internazionale Under 19 in programma nel periodo pasquale; l’edizione numero 80 avrebbe dovuto andare in scena dal 10 al 13 aprile allo stadio Comunale cittadino. La decisione, soffertissima, è stata presa di recente dal Comitato organizzatore e verrà resa nota a breve. Una decisione inevitabile, considerando che vi avrebbero partecipato squadre provenienti da ogni angolo d’Europa (come l’Atalanta e la Sampdoria e gli olandesi del PSV Eindhoven) e anche dal mondo (il Darou Salam dal Senegal). Fondato nel 1941, Il Torneo internazionale di Bellinzona gode del patrocinio della FIFA. Negli anni si è trasformato in una delle manifestazioni di calcio giovanile a livello internazionale. E anche per il turismo della Turrita è da sempre il preludio della bella stagione.