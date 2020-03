Già l’elenco degli appuntamenti e delle manifestazioni annullate era lungo, ora con le nuove e corrette misure supplementari entrate in vigore oggi e volute dal Consiglio di Stato per arginare la diffusione del coronavirus la lista è andata ulteriormente ad arricchirsi anche nel Bellinzonese e valli. Rimandata la cerimonia ufficiale di avvio dei lavori, in zona Torretta a Bellinzona, del Parco fluviale che avrebbe dovuto andare in scena stamattina. In vista delle elezioni, come noto, il PLR della Turrita ha annullato tutti gli eventi pubblici; a questo proposito domani, dalle 19 alle 20, vi sarà la diretta streaming con i candidati al Municipio. La Salvataggio cittadina ha annullato l’assemblea prevista per dopodomani, sabato 14 marzo, mentre la Chiesa evangelica riformata di Bellinzona e dintorni ha sospeso ogni attività pubblica. Il museo cittadino di Villa dei Cedri è stato invece costretto a posticipare l’apertura della mostra «Hortus conclusus. L’illusione di un paradiso», in calendario sabato 21 marzo.