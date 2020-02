Nessun allarme. Per ora. Ma massima attenzione all’evolversi della situazione. I castelli cittadini, patrimonio Unesco, si sa attirano molti curiosi anche dai Paesi asiatici, e in special modo dalla Cina, epicentro del coronavirus. Finora, ci ha spiegato oggi il direttore dell’Organizzazione turistica Bellinzonese e Alto Ticino Juri Clericetti, tutto è sotto controllo e non sono state adottate misure di alcun tipo». Anche perché «ci troviamo in bassa stagione. I cinesi solitamente arrivano nella capitale da maggio ad ottobre, visitano i manieri e poi ripartono Oltralpe (Lucerna e Zermatt sono le mete più gettonate, ndr.)», ci spiega il nostro interlocutore.

Non disponendo ancora dei dati del 2019, abbiamo gettato un occhio a ritroso per capire l’importanza viepiù crescente del mercato cinese per i fortilizi della Turrita. Ebbene, nel 2018 dal Paese del Dragone avevano fatto tappa ai castelli 875 persone (solamente 7 in questo periodo, ossia tra gennaio e febbraio), pari all’1,5% del totale. Nel 2017 erano state 1.310 (1,9%), 11 nei primi due mesi dell’anno.

Si tratta, più o meno, di percentuali simili a quelle registrate per quanto riguarda i pernottamenti in tutto il Cantone (1,4% nel 2018). A questo proposito abbiamo fatto un giro d’orizzonte anche fra tre alberghi della nostra regione. I responsabili ci hanno confermato che, essendo in bassa stagione, di turisti cinesi non c’è nemmeno l’ombra.

Non solo. Molto spesso non dormono neppure negli alberghi della capitale, essendo il nostro Cantone esclusivamente una tappa intermedia fra l’Italia (dove atterranno) e la Svizzera interna. Al di là dei gruppi, comunque, si segnala un aumento dei turisti individuali, quelli sì invece pernottano.

