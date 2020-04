Il coronavirus rallenta l’aggregazione

Avrebbe dovuto essere l’anno della fusione, il 2020, per la Leventina. Attenzione: potrebbe ancora esserlo, ma chiaramente l’attenzione nei prossimi mesi sarà focalizzata soprattutto sul rilancio, una volta che l’emergenza legata al coronavirus sarà rientrata. E pertanto l’aggregazione è destinata a finire, momentaneamente e per poco, nel cassetto. Se la media valle ha ormai archiviato la pratica da un bel po’ (dopo il doppio matrimonio che, dapprima nel 2006, e poi nel 2012, ha portato alla nascita del grande Comune di Faido), il progetto più avanzato è attualmente quello che riguarda la parte bassa del distretto. Mentre nell’alto Ticino il discorso è stato «congelato» nella primavera 2018; l’idea era quella di farlo ripartire dopo il rinnovo dei poteri comunali che avrebbe dovuto tenersi lo scorso 5 aprile, ma come detto in precedenza la pandemia ha portato all’annullamento delle elezioni, riprogrammate dal Consiglio di Stato fra un anno.