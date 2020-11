Il coronavirus spazza via i tradizionali appuntamenti di dicembre della Città di Bellinzona. Sono stati annullati la cerimonia dei diciottenni, il pranzo di Natale in compagnia e la serata dei volontari. La decisione è stata presa a malincuore dal Municipio alla luce delle disposizioni voute dall’autorità per arginare la diffusione della COVID-19. Iniziamo dall’incontro con i «nuovi» adulti; la speranza è di riproporlo nel 2021. Intanto nei prossimi giorni la Città invierà una lettera di auguri ai diciottenni spiegando i motivi del mancato evento. Lo stesso discorso vale per un’altra iniziativa che raccoglie sempre un grande successo, vale a dire il «Natale con... noi», il pranzo per le persone sole. Infine verrà organizzata - pandemia permettendo - nel 2021 la serata voluta per ringraziare tutti i volontari che si mettono a disposizione delle associazioni, delle società e degli enti attivi sul territorio della capitale.