Il coronavirus tarpa le ali alla Città pronta al decollo

Adesso che doveva spiccare il volo rischia di trovarsi con le ali tarpate. Anche Bellinzona dovrà inevitabilmente far fronte alle conseguenze economiche del coronavirus. E proprio nell’anno in cui avrebbe dovuto cambiare passo, lasciandosi alle spalle la fase di rodaggio seguita all’aggregazione del 2017 e gettare le basi per spiccare il volo. Come? Puntando sui progetti strategici in grado di garantirne lo sviluppo e di migliorare le entrate fiscali. Se a tutto ciò aggiungiamo la «situazione incresciosa» (Municipio dixit) legata ai sorpassi di spesa in tre opere comunali (si veda l’articolo sotto), ecco che i prossimi mesi per la capitale ticinese non saranno fra i migliori della sua recente storia.

Un 2020 a tinte rosse?

Che ci siano nubi all’orizzonte l’hanno fatto capire ieri il sindaco Mario...