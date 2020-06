Fugati gli ultimi dubbi legati alle misure di protezione sanitaria, venerdì 26 giugno riaprirà al pubblico il dazio Grande di Rodi Fiesso. La Locanda sarà aperta il fine settimana, il venerdì e il sabato per cena e durante il giorno per spuntini e domenica per pranzo. Nei primi due fine settimana, quello da venerdì 26 a lunedì 29 giugno (San Pietro e Paolo) e quello del 3-5 luglio, con cuochi rinomati che si alterneranno ai fornelli proponendo i loro piatti cucinati con prodotti locali senza trascurare tuttavia i gusti esotici. Per le cene è sempre gradita la prenotazione allo 091/874.60.60. Gli appuntamenti culturali iniziano sabato 27 giugno con un corso di calligrafia di Gabriela Hess e una conferenza di Enzo Pelli. Domenica 28 giugno è invece prevista l’apertura della mostra con opere su tela di Danilo Doninelli, statue e oggetti in pietra di Wilma Ghidossi e gioielli con pietre locali di Giulia Taragnoli, mentre lunedì 29 giugno è in calendario un’escursione storica sulle strade del Piottino con Fabrizio Viscontini, (locandine con tutte le informazioni allegate). Domenica 12 luglio sarà la volta di «Anime e sassi», un appuntamento imperdibile con il teatro, in una saga itinerante fra Prato e il Dazio Grande. Sabato 18 con la biologa Marzia Mattei-Roesli si potranno conoscere da vicino i pipistrelli di cui tanto si è parlato negli ultimi tempi. Sabato 25 il fotografo Nicolas Joray terrà un corso di fotografia e venerdì 31 presenterà la sua esposizione «Tracce umane e il ritorno della natura».