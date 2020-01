Bellinzona ha chiuso il decennio... in crescita, se consideriamo la demografia. Erano 17.593 gli abitanti della capitale ad inizio 2009. Dopo dieci anni, ossia il 1. gennaio 2019, la popolazione ha raggiunto quota 43.876 unità (21.301 uomini e 22.575 donne), di cui 18.842 nella Turrita (dato stabile rispetto a fine 2018). L’aumento vertiginoso è ovviamente dovuto all’aggregazione. Noi vogliamo però concentrarci sul numero di abitanti del quartiere cittadino. In questo caso la crescita è stata di 1.249 unità in due lustri. Un trend positivo iniziato nel 2004 e che è proseguito praticamente ininterrotto finora (il censimento a fine 2019-inizio 2020 verrà reso noto nei prossimi giorni). In particolare tra il 2004 ed il 2009 vi era stata una crescita importante di 420 abitanti. Attualmente sono 106 le nazionalità che convivono nel Comune unico frutto dell’unione della capitale con gli altri 12 ex enti locali.