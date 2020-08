Due grandi personalità di Bellinzona avranno prestissimo una via nella Turrita. Si terrà venerdì 4 settembre la cerimonia di intitolazione delle strade dedicate ad Athos Gallino e Giorgio Orelli. Il primo, deceduto nel 2013, ginecologo primario dell’ospedale cittadino San Giovanni, è stato sindaco della capitale dal 1968 al 1988. Mentre il secondo è stato uno dei più grandi poeti e scrittori della Svizzera italiana, morto anch’egli in quel funesto 2013. Dapprima, alle 15.45, verrà posata la targa in memoria di Athos Gallino all’incrocio tra le vie Ospedale e Sasso Corbaro; dopo, alle 16.15, sarà la volta della via in ricordo di Giorgio Orelli, all’incrocio tra le vie Murate e Cattori. Alla cerimonia farà seguito, alle 17 nella sala del Consiglio comunale, la conferenza di Stefano Vassere (presidente della Commissione cantonale di nomenclatura) intitolata «I nomi delle vie e delle piazze, tra toponimi e personaggi illustri».