È l’unico lungometraggio girato nell’ambiente del carnevale di Basilea, che a sua volta fa parte del patrimonio culturale mondiale dell'Unesco. Ora il documentario di 93 minuti sbarca in Ticino, per la precisione al Cinema Blenio di Acquarossa oggi, mercoledì 23 febbraio, e al Cinema Leventina di Airolo il 2 marzo. Sempre alle 20.30 e sempre in presenza del regista, il ticinese d’adozione di origini basilesi Nicolas Joray.

Nel 2020 il film ha vinto il premio per il migliore film documentario ai festival SFAAF di Rancagua in Cile e al Kyiv Film Festival in Ucraina. Ha partecipato anche al International Documentary Festival of Ierapietra in Grecia e al Austria International Film Festival, Vienna. Il film viene proiettato nella sua versione originale in dialetto di Basilea con sottotitoli in francese.