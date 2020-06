In pochi secondi è scoppiata una rissa da saloon fra una ventina di partecipanti, come quelle che si vedevano nei vecchi film western. C’è il sospetto che qualcuno, sabato sera, si sia recato al bar Viale a Bellinzona solamente per menare le mani. Per risolvere un conto in sospeso, sapendo di andare a colpo sicuro, ossia di trovare seduto ai tavolini all’esterno del locale la o le vittima/e di quella che sembrerebbe essere stata una spedizione punitiva. E poi darsi alla macchia. Ma così non è stato, perché ai polsi di sei giovani (di cui quattro minorenni) - tutti residenti nella regione - sono scattate le manette. Tre dei sei fermati sono rimasti feriti, così come una donna che non aveva nulla a che fare con le due fazioni e che ha riportato la frattura della clavicola dopo essere stata spintonata. La posizione delle persone fermate (alcune delle quali non nuove a episodi simili) è al vaglio degli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore generale Nicola Respini e dal Magistrato dei minorenni Reto Medici.

«È successo tutto in un istante. Non so neanche dirle se i protagonisti erano già qui o se sono arrivati improvvisamente, e soprattutto per quale motivo. Quello che è certo è che l’accaduto mi ferisce molto, perché sono già tempi difficili a causa dell’emergenza sanitaria. Spero vivamente che i responsabili vengano puniti come meritano perché sono fatti che non devono più ripetersi», come ci aveva confermato stamattina il titolare dell’esercizio pubblico cittadino Potito De Girolamo. Non è chiaro cosa sia successo, quale sia stato cioè il movente che abbia spinto dei giovani a prendersela con dei loro coetanei. Ma di sicuro si tratta di futili motivi, verosimilmente un «raid» per saldare un conto in sospeso per un precedente alterco, naturalmente a parti invertite. Di certo, come hanno confermato lo stesso gerente ed altre fonti al CdT, la rissa è durata pochissimi minuti. C’è stata premeditazione? Toccherà alle indagini stabilirlo.

Sta di fatto che sono finiti al fresco quattro minorenni ed altri due giovani, tutti domiciliati nel Bellinzonese e valli. Si tratta di un 16.enne svizzero residente in Riviera, di tre 17.enni (un cittadino svizzero, uno iracheno e uno croato), di un 19.enne italiano e di uno svizzero di 25 anni. «Sono in corso accertamenti per chiarire ragioni, dinamica e responsabilità di quanto avvenuto nonché per identificare ulteriori persone coinvolte», recita il comunicato stampa di polizia diffuso oggi in tarda mattinata. Non è escluso, insomma, che nelle prossime ore possano esserci altri arresti. Tutto dipenderà da cosa emergerà dagli interrogatori e dai confronti. Gli inquirenti analizzeranno inoltre i tabulati dei telefoni cellulari del sestetto fermato per poter ricostruire con esattezza la dinamica del grave fatto avvenuto sabato verso le 23.

