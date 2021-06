Il focus è sul teleriscaldamento, ma l’AMB non scorda il biogas

L’attenzione dell’Azienda Multiservizi di Bellinzona (AMB) per le energie rinnovabili si focalizza oggi sugli impianti di teleriscaldamento. È infatti della scorsa settimana la firma della lettera d’intenti per la costituzione di una società di servizi che opererà su scala regionale in partenariato con l’Azienda Cantonale dei Rifiuti, l’Azienda Elettrica Ticinese e la Società Elettrica Sopracenerina. Parallelamente il Municipio cittadino ha trasmesso al Consiglio comunale il messaggio con il quale chiede appunto il via libera alla partecipazione dell’AMB, attraverso una quota di 250.000 franchi, al progetto di costituzione di una nuova società di servizi che mira a diventare il centro di competenza per la promozione di progetti riguardanti la produzione, la gestione e la distribuzione di energia...