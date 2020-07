Festeggiare il Natale della patria assistendo allo spettacolo «Il fondo del sacco» prodotto dal Teatro Sociale Bellinzona. Lo si potrà fare sabato 1. agosto dalle 21 sul piazzale del Policentro della Morobbia a Pianezzo. L'evento è organizzato dalla Città di Bellinzona nell'ambito della rassegna «Estate in città» ed è a ingresso libero.

Lo spettacolo «Il fondo del sacco» è un adattamento del celebre romanzo di Plinio Martini e vede in scena l'attrice Margherita Saltamacchia, che ne ha curato la regia, ed il fisarmonicista Daniele Dell'Agnola, autore delle musiche originali. A Pianezzo «Il fondo del sacco» sarà proposto per la prima volta all'aperto e in versione integrale ma ridotta dal punto di vista scenotecnico rispetto alla versione teatrale.