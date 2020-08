Il Fronte degli Indignati è rinato e guarda alle Comunali

Il Fronte degli Indignati scalda i motori... per il 2021 e per il 2023. Il movimento politico fondato dall’ex granconsigliere e municipale di Biasca Donatello Poggi «rinasce» e guarda con decisione all’appuntamento elettorale delle Comunali dapprima e poi delle Cantonali. Accanto al già deputato oggi domiciliato a Giornico, responsabile per il Sopraceneri, c’è un altro ex leghista, Mario Jermini di Capriasca, responsabile per il Sottoceneri. «Di fronte all’evidente e preoccupante appiattimento della politica ticinese, dove il PS assomiglia sempre più al PLR e dove una Lega spenta, senza più nerbo e né vere idee sta per essere fagocitata dall’UDC quasi per proprio volere, una reazione da parte di chi non difende le proprie poltrone si impone. L’esempio lampante di questo appiattimento l’abbiamo avuto con il voto sui ristorni (voto unanime) dove, a parte i proclami domenicali, la Lega dei ticinesi ha detto sì. Questo è quanto. La situazione politica ticinese rispetto all’aprile 2019 è parecchio cambiata e c’è ora lo spazio per eventuali liste cosiddette “civiche” (rappresentanti della società civile), pronte a raccogliere il sostegno dei parecchi delusi da partiti o movimenti da troppo tempo sulla scena e ormai statici. Forze politiche sempre più ripetitive, noiose e non più propositive», si legge in una nota.