«Mi dispiace per quanto successo in un momento difficile della mia vita. Mi assumo l’insieme delle mie responsabilità collaborando con le autorità». Rompe il silenzio il funzionario cantonale finito al centro di un’inchiesta per sospetta corruzione passiva (subordinatamente accettazione di vantaggi), abuso di autorità, appropriazione indebita, acquisizione illecita di dati e riciclaggio di denaro nell’ambito della sua attività presso il Servizio immatricolazioni della Sezione della circolazione. Da quando, questa mattina, il Ministero pubblico e la polizia cantonale hanno annunciato l’apertura di un procedimento penale per una serie di irregolarità nella gestione delle pratiche di cessione di targhe, il suo nome ha cominciato a circolare, anche in virtù della sua carica politica. E lui ha quindi deciso di metterci la faccia, firmando un breve comunicato trasmesso dal suo avvocato - Davide Ceroni - alle redazioni: «Intendo dimettermi dalle cariche pubbliche, sia in seno al Consiglio comunale a Bellinzona che all’interno dell’UDC e confido che i miei errori non arrechino pregiudizi al partito. Simone Orlandi».