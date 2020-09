Si sta per aggiungere un ulteriore tassello al mosaico che andrà a comporre il futuro campus scolastico di Arbedo-Castione. Fino al 24 settembre è in pubblicazione la variante pianificatoria concernente il centro polivalente che sorgerà nel quartiere di Castione accanto alle Medie, in pratica. Il Dipartimento del territorio un mese fa l’ha approvata lodando la lungimiranza dell’Esecutivo guidato dal sindaco Luigi Decarli che non si è lasciato sfuggire l’unico fondo privato (ora di proprietà comunale, alla luce del via libera del Legislativo arrivato l’autunno scorso) all’interno del perimetro. Un terreno di 756 metri quadrati che cambierà presto destinazione: da abitazione ad asilo nido e da stalla a mensa. Da zona residenziale semi-estensiva a zona per edifici e attrezzature di interesse pubblico....