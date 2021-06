Un «progetto futuristico» l’hanno definito i promotori, la ditta ticinese Multimmobiliare & Partecipazioni SA, perché abbina l’innovazione tecnologica all’offerta dell’abitare e del lavorare. L’Arbed Smart Center da una quarantina di milioni di franchi in fase di realizzazione a Castione, a nord dell’abitato, lungo la «tirata» per Claro, si arricchisce di un nuovo blocco in aggiunta ai due costruendi. La relativa domanda è in pubblicazione da ieri fino al 9 luglio all’Ufficio tecnico comunale.

Siamo andati a spulciare il voluminoso incarto per farci l’idea di un’iniziativa che è vista di buon occhio sia dal Municipio sia dall’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino in quanto consentirà di aumentare il numero di posti letto nella regione offrendo, nel contempo, degli spazi...