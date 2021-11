Il concerto di Gala 2021 della Civica Filamonica di Bellinzona, con la musica popolare ed etnica come filo conduttore, si terrà domenica 5 dicembre alle 16.30 all’Espocentro. Dopo l’apertura affidata alla Minibanda con gli allievi delle quattro filarmoniche del Comune, il concerto inizierà con la marcia «Rinascita» del compositore lodigiano Davide Pedrazzini. Si proseguirà con la composizione di Oliver Waespi «Legenda Rumacha», le «Variations on a korean folk song» di John Barnes Chance, la «Greek folk song suite» del compositore bellinzonese Franco Cesarini che ha elaborato tre brani appartenenti alla antichissima tradizione musicale greca. Spazio poi alla «New ouverture for band» di Franco Arrigoni, brano che è risultato vincitore del quinto premio nazionale di composizione «Musica nella città» e la cui prima esecuzione si è tenuta a Firenze il 20 luglio scorso. Il concerto proporrà poi l’omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della nascita con «Street tango» nell’arrangiamento di Robert Longfield, per concludersi con un medley di Perez Prado. L’accesso al concerto sarà possibile solo presentando il certificato Covid e la carta d’identità. Per bambini e giovani sotto i 16 anni il certificato non è richiesto.