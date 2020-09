In dialetto significa il «sommo dei prati». Ma più che di etimologia, in questo caso, bisogna parlare di giallo. Sono sempre avvolte nel mistero le generalità dell’uomo ritrovato morto, stamattina, in un’automobile a Somprei, sui monti di Osco (frazione di Faido, nella media Leventina) ad un’altitudine di 1.800 metri. Gli esperti della Polizia scientifica sono al lavoro per identificare la vittima che non aveva con sé documenti di riconoscimento. Come appreso dal Corriere del Ticino, la vettura è immatricolata in Ticino e con ogni probabilità l’uomo era domiciliato nel Bellinzonese. Ma se ne saprà di più domani, quando gli ultimi elementi formali saranno stati chiariti e la Polizia cantonale renderà nota l’età del deceduto (dovrebbe essere sulla sessantina). Escluso comunque l’intervento di...