Compie esattamente 300 anni. Ma non sembra affatto «vecchia», anche se necessita di qualche ritocchino. La Ca’ Rossa di Grono, di proprietà del Comune, monumento di importanza nazionale, verrà sottoposta a degli interventi di risanamento interni per un investimento di 790.000 franchi. Il credito passerà al vaglio del Legislativo dell’ente locale bassomesolcinese mercoledì 31 marzo. «Si tratta di un gioiello di famiglia, è l’edificio simbolo del paese, una preziosa testimonianza per le future generazioni. La collaborazione con gli studenti d’architettura d’interni della SUPSI, nel 2018, ha dato nuove idee al Municipio per rilanciare il complesso. Tante le destinazioni sul tavolo: dalla casa della musica fino alla casa montana per i giovani passando per il museo. Alla fine abbiamo optato... per il ritorno al passato», rileva il sindaco Samuele Censi.