Il Giro Media Blenio di nuovo fermo ai box. L’edizione numero 38 in agenda il 18 aprile non si terrà alla luce dell’«incerta situazione dovuta alla pandemia e delle troppe incognite organizzative». A tutti gli appassionati podisti, agli amanti del walking e del nordic walking così come ai più piccoli è già sin d’ora dato appuntamento al 2023, di modo che «la gloriosa storia del Giro Media Blenio possa tornare a rivivere anche nel prossimo futuro», scrive il Comitato organizzatore in una nota. Maggiori informazioni sui canali social e sul sito Internet della gara podistica.