Non poteva non essere scelto che l’oratorio dedicato a San Bernardino da Siena, recentemente restaurato e riaperto stamattina al pubblico proprio nella giornata in cui si celebra il santo, per svelare i contenuti dell’opuscolo «Gerla e Corona» edito dal Comune di Faido. Una pubblicazione di una ventina di pagine nelle quali si fa una radiografia delle cappelle votive presenti sul territorio della media Leventina, offrendo nel contempo un’utile guida (con tanto di cartina) agli indigeni e ai turisti e interessanti contributi di esperti che sottolineano l’importanza di salvaguardare queste testimonianze non solo storiche ma altresì artistiche.

Quando si sgranava il rosario

Il nome dell’agile volume, d’altronde, ci obbliga ad un tuffo nel passato. Quando gli abitanti percorrevano a piedi i sentieri....