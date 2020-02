OASI è un sodalizio con sede ad Arbedo fondato nel febbraio del 2010 per sostenere Carla Neziri-Succetti e suo marito Sajmir nella loro più che ventennale attività umanitaria in Albania. Numerosi gli obiettivi già realizzati: ad esempio il centro diurno «Nuova Speranza» allestito a Burrel, cittadina nelle montagne a 100 chilometri a nord di Tirana, per offrire a bambini e ragazzi diversamente abili la possibilità di frequentare la scuola normale (in collaborazione con le scuole cittadine) in un ambiente protetto e adatto alle disabilità di cui soffrono.