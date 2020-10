Il grande impegno delle tute arancioni contro il virus

Ben 1.300 giorni di servizio da parte di oltre 130 militi. La Protezione civile Regione del Bellinzonese guidata da due anni dal comandante Oliver Herrchen è stata (e lo è tuttora) in prima fila durante la prima ondata dell’emergenza sanitaria nel nostro Cantone. Gli ambiti di intervento sono stati molteplici: a supporto degli enti di primo intervento, delle istituzioni sanitarie e affini e dell’intera popolazione della regione. Un impegno che ha permesso, da un lato, di mettere in pratica le competenze e le capacità acquisite dai militi e, dall’altro, di avere un ritorno di immagine notevole presso i cittadini. Senza il fondamentale contributo delle tute arancioni sarebbe stato sicuramente più difficile affrontare in Ticino la pandemia. Il coronavirus, purtroppo, e in particolare l’aumento dei contagi delle ultime settimane, ha portato all’annullamento del tradizionale Rapporto quadri di fine anno che avrebbe dovuto svolgersi il 6 novembre.