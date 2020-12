«Tutto il grigio all’altezza dei colombi, tutto il verde che scorre fino al grigio». Il compianto poeta Giorgio Orelli non poteva naturalmente saperlo, ma nella sua «Lettera da Bellinzona» già c’erano i due colori che più di altri hanno contraddistinto il 2020 della capitale (e del Ticino e del mondo, a ben guardare) e che andranno a caratterizzare i primi mesi dell’anno che verrà. Quei colori ai quali va aggiunto il rosso del preventivo 2021 approvato stasera dal Legislativo cittadino riunito in seduta extra-muros al Ciossetto di Sementina per rispettare le disposizioni anti-coronavirus: 49 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astenuti.

I conti fanno stato di un disavanzo di 7,8 milioni di franchi di cui poco meno della metà è dovuto alle conseguenze finanziarie della pandemia (fra contrazione del gettito e maggiori spese); stabile al 93% il moltiplicatore in virtù del capitale proprio accumulato e investimenti netti, come sempre, pari a 25 milioni come da consolidata tradizione in questo quadriennio ormai agli sgoccioli.

Quei nuvoloni all’orizzonte

All’orizzonte il cielo sopra la Turrita sarà costantemente velato da nuvoloni. Quanto minacciosi saranno dipenderà dai margini di miglioramento (in termini anglosassoni si tratterà di procedere ad una «spending review») individuati dal Municipio. Verosimilmente occorrerà prevedere dei contenimenti della spesa per ogni dicastero e, assolutamente, definire delle priorità negli investimenti. La sostanziosa manovra non riguarderà per contro i progetti strategici, ritenuti imprescindibili per garantire l’atteso sviluppo socio-economico della Bellinzona aggregata nata nell’aprile 2017.

L’elenco comprende, ad esempio, la nuova sede dell’Istituto di ricerca in biomedicina all’ex campo militare (inaugurazione prevista nella primavera 2021), l’innovativo quartiere che sorgerà a tappe dal 2026 al posto delle Officine FFS destinate come noto a trasferirsi a Castione, il moderno ospedale alla Saleggina e la valorizzazione della Fortezza cittadina, vale a dire i castelli e la murata, secondo l’articolato piano di rilancio elaborato da Città e Cantone.

Eccolo, dunque, l’agognato verde in senso metaforico. Il colore della speranza. «Usciamo certamente da un anno tribolato, segnato dalla pandemia e dai sorpassi di spesa. Nei prossimi mesi dovremo chinarci sulla spesa e capire dove sono possibili margini di miglioramento. Bisognerà insomma operare delle scelte, non sarà un esercizio semplice. Attenzione: non abbiamo però mai risparmiato su settori cardine, come la scuola. La Città continuerà sul percorso intrapreso in questi tre anni e mezzo e, come Esecutivo, siamo convinti della bontà dei progetti strategici», ha affermato il sindaco Mario Branda.

In precedenza era toccato ai capigruppo chinarsi sul futuro che attende il Comune da 44.000 abitanti e tredici quartieri. Secondo Fabio Käppeli (PLR) non bisogna dimenticare che «siamo ancora in una fase di consolidamento. La Città procede bene, seppur dopo un anno contraddistinto da alti e bassi, e guardando ai progetti in rampa di lancio possiamo essere ottimisti». Dello stesso avviso Lisa Boscolo (Unità di Sinistra), la quale tuttavia ha puntualizzato come «il Municipio sia stato forse più attento ai progetti, ma non al dettaglio. Ad esempio è necessario eliminare i disfunzionamenti dell’amministrazione o, ancora, incentivare gli sforzi per la politica sociale».

Fra critiche e speranze

Ivan Ambrosini (PPD) ha precisato che «il preventivo 2021, alla luce della crisi sanitaria, assume una valenza strategica inimmaginabile fino a dieci mesi or sono. Dobbiamo agire e subito». Per la presidente della Commissione della gestione Lelia Guscio (Lega-UDC-Indipendenti) «la Città fatica a camminare in modo autonomo, e parte della colpa è dovuta alla gestione allegra dei tre progetti di cui ormai tutti sappiamo. Una vicenda incresciosa: ora serve trasparenza in tutti i dicasteri. Bellinzona deve svoltare, per essere protagonista dei cambiamenti che interessano.

Le voci più critiche, ça va sans dire, si sono levate dall’opposizione. Ronnie David (Verdi) ha posto l’attenzione «sulla visione politica del Municipio, improntata sulla crescita anche demografica, che non può essere condivisa. E poi c’è questa litania continua dei progetti strategici. Ma strategici per chi? Per la popolazione lo saranno ben poco». Sulla stessa lunghezza d’onda Monica Soldini (Movimento per il socialismo) per la quale «la Città non ha la capacità progettuale: le iniziative che tanto vengono menzionate sono di altri». Note di biasimo sono giunte anche da Luigi Calanca (Indipendente), secondo il quale «il preventivo è inaccettabile. Senza dolorosi correttivi il profondo rosso lo rivedremo pure nei prossimi anni».

Subito l’educatore di prossimità

Da notare che è stata data luce verde ai conti contemplando l’emendamento presentato dalla Commissione della gestione che chiedeva di anticipare di un anno (al 2021 invece del 2022 prospettato dall’Esecutivo) l’introduzione dell’educatore di prossimità, figura professionale considerata indispensabile «sia come un (re)inserimento nel contesto sociale della persona coinvolta, che come risparmio economico (assistenzialismo) per la comunità». Chiara la votazione: i sì sono stati 51 a fronte di tre astenuti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata