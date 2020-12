Sorpresa ieri sera in Consiglio comunale a Faido. Dopo aver accolto a fine ottobre una mozione che chiedeva al Municipio di attivarsi (contro il suo volere) per acquistare la Casa San Vincenzo da destinare a scopi pubblici, il Legislativo ha bocciato a maggioranza la relativa richiesta di credito di 1,55 milioni di franchi che l’Esecutivo aveva fatto a novembre. Il voto: 12 favorevoli, 17 contrari. Nel presentare il messaggio, ricordiamo, il Municipio guidato dal sindaco Roland David aveva bacchettato la Commissione speciale: «Non siamo stati informati e ancora oggi non conosciamo i contenuti del progetto». Oltre a ribadire di avere altre priorità in ambito immobiliare, l’Esecutivo aveva inoltre segnalato l’esistenza di una perizia secondo cui servirebbero altri 350.000 franchi per l’adattamento anti-incendio ed il cambio di destinazione dell’edificio, un tempo destinato a casa di vacanza delle suore attive nella regione, e oggi in disuso.