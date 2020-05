Il lockdown dal quale stiamo uscendo a tappe sempre più importanti non ha fermato la fase di ideazione e di pianificazione dei numerosi progetti coordinati dall’Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV). «Anzi, paradossalmente questa fase ha conosciuto un’accelerazione» rileva Manuel Cereda, direttore dell’Agenzia regionale di sviluppo attraverso la quale l’ERS-BV è operativo sul territorio.

Più tempo a disposizione

«La pausa forzata dell’attività produttiva - prosegue Cereda - ha infatti lasciato ad imprenditori, enti ed istituzioni attivi sul territorio più tempo da dedicare all’allestimento di progetti attraverso i quali promuovere innovazione, generare valore aggiunto e incoraggiare la competitività nella nostra regione». Progetti che riguardano i più disparati ambiti. Per quanto riguarda il settore turistico, quello che attualmente sta soffrendo più di altri a causa delle misure decise da Confederazione e Cantone per contenere la diffusione del coronavirus, il direttore dell’Agenzia regionale di sviluppo cita ad esempio il filone strategico del riposizionamento degli impianti di risalita, o ancora le iniziative legate alla creazione di nuovi percorsi escursionistici e per la mountain bike.

Pianificazione lunga

«Si tratta di iniziative che richiedono un lunga pianificazione, ma che, come detto, sono potute proseguire con profitto anche durante il lockdown». Stesso discorso vale per le piccole e medie imprese. «Penso ad esempio al falegname intenzionato ad ampliare il suo campo di attività. Ebbene, in questo periodo ha potuto allestire il business plan in modo da essere pronto ad implementare il suo progetto non appena la situazione lo consentirà» spiega ancora il nostro interlocutore che guarda al futuro prossimo con ottimismo. «A livello cantonale sono stati creati dei tavoli di lavoro per pianificare in maniera coordinata le misure di rilancio dell’economia. Sono convinto che, grazie a queste misure e alla gran voglia di condurre in porto progetti strategici che ho notato anche durante il periodo di crisi acuta, la nostra economia riuscirà a risollevarsi». E, ribadisce Cereda, le potenzialità ci sono. «Ci sono stati sottoposti davvero parecchi progetti dalla Leventina, dalla valle di Blenio, dalla Riviera e dal Bellinzonese. Insomma, da tutto il nostro territorio di competenza».

Fervore di idee

Un fervore di idee e di progetti che fa dunque ben sperare per una ripresa delle attività economiche. Ma ripartire non sarà comunque facile. Soprattutto i piccoli e medi imprenditori, oltre ad un sostegno finanziario, dovranno poter cogliere le nuove opportunità che nascono da nuovi modi di fare impresa. «In aggiunta alle misure varate da Confederazione e Cantone, da parte nostra abbiamo accordato una sospensione del versamento delle rate per il rimborso dei prestiti accordati ai progetti che abbiamo sostenuto e siamo pronti a fornire il nostro supporto nell’implementazione delle misure che il Cantone vorrà concretizzare, soprattutto in ambito di politica economica regionale» rileva a tal proposito il direttore dell’Agenzia per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli.

Riapertura parziale

Agenzia che lunedì 11 maggio ha ripreso parzialmente la sua attività negli uffici di Biasca. «Assicuriamo la presenza in sede a turni, continuando nel contempo con il telelavoro» precisa Cereda, aggiungendo che gli uffici in via Parallela sono raggiungibili telefonicamente dalle 9 alle 12 al numero 091/873.00.30. È inoltre possibile mantenere i contatti tramite l’indirizzo e-mail info@ers-bv.ch. Data la situazione, incontri personali con i collaboratori dell’Agenzia dovranno ad ogni modo sempre essere concordati preventivamente.

