L’attività di monitoraggio messa in atto dall’Ufficio cantonale della caccia e della pesca permette al momento di tenere sotto controllo la situazione. Lo scrive il Municipio di Bellinzona in risposta all’interrogazione di Claudio Cattori che chiedeva l’adozione di misure concrete per contrastare la presenza del lupo sul Piano di Magadino. Gli avvistamenti del predatore sull’arco di un periodo prolungato sono dovuti probabilmente al fatto che vi sono state delle importanti nevicate ravvicinate che hanno costretto l’animale a restare a quote più basse.