«Il lupo non è una favola!», titolava oggi il comunicato stampa del Municipio di Blenio che invita a votare «sì» alla modifica della Legge federale sulla caccia sulla quale saremo chiamati ad esprimerci domenica 27 settembre. E in effetti il predatore - come appreso dal Corriere del Ticino - nel Comune dell’alta Valle del Sole ha colpito ripetutamente questa estate, sbranando ben 16 pecore tra il 23 luglio ed il 12 agosto.

Sono stati quattro i diversi attacchi con epicentro la frazione di Aquila, in località «Cogn di Lavazz» in tre occasioni e l’altra a «Furcla sura da Lavazz». L’Ufficio cantonale della caccia e della pesca segnala che gli ovini al momento dell’attacco non erano protetti. Le analisi eseguite dal laboratorio di Losanna hanno tuttavia confermato che si tratta proprio del lupo....