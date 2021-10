Il lupo è tornato: uccise sei capre

L’Alpe di Sfille è posta a 1.670 metri di altitudine lungo il sentiero che collega Campo Vallemaggia alla Valle di Vergeletto. È conosciuta alle nostre latitudini, e non solo, per il formaggio «Vallemaggia» e per i tre laghetti. Al momento degli attacchi gli animali non erano protetti. Quest’anno è la settima volta che il lupo colpisce in Ticino; la prima volta era stata il 12 gennaio a Curtina, in Val Colla, quando uccise quattro capre. Anche in quel caso gli ovini non erano protetti.