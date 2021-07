Il lupo fa stare in ansia tre valli e molti alpigiani

Accipicchia, si saranno detti: non bastavano la pandemia ed il maltempo, grattacapi non da poco. Questa estate l’Alto Ticino e la Mesolcina hanno una preoccupazione in più: il lupo. Il temibile predatore (naturalmente non lo stesso esemplare, immaginiamo) è tornato più affamato che mai; ha colpito ripetutamente nelle scorse settimane sugli alpi leventinesi e bleniesi nonché, in primis, sopra Soazza e Mesocco. Tant’è che quest’ultimo Comune ha scritto, tramite la penna del sindaco Christian De Tann, un’accorata lettera (trasmessa pure ai media) alla direttrice del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Simonetta Sommaruga auspicando delle misure che siano in grado di garantire la «sicurezza della popolazione e degli animali da reddito». Non è il...