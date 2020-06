Era tornato lo scorso 10 febbraio, dopo sei mesi: uccidendo una capra sull’Alpe Canaa. Ora il lupo ha sbranato 4 pecore sui monti di Sementina. La predazione risale al 12 aprile, ma solo di recente è arrivata la conferma del DNA dopo le analisi eseguite come ogni volta dal laboratorio di Losanna. E adesso agricoltori, allevatori e contadini temono che con l’avvicinarsi dell’estate - quando cioè le greggi sono all’aperto - possa colpire con più frequenza. Ricordiamo che l’anno scorso, in quattro distinti attacchi, il mammifero aveva ammazzato 41 pecore in Val Canaria (sopra Airolo) oltre a farne fuggire altre 29. L’attenzione dovrà dunque essere nuovamente vigile quando gli ovini torneranno al pascolo in montagna durante la bella stagione.