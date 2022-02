Diciamolo subito: nessuno è veramente sorpreso. Né in positivo né in negativo. Il risultato delle urne ha detto quello che un po’ tutti si aspettavano: un sì convinto a Bodio e Giornico, un no chiaro a Pollegio. L’ago della bilancia doveva essere Personico, dove il Municipio era favorevole alla nascita di Sassi Grossi, mentre il Legislativo lo aveva sconfessato. Alla fine la popolazione si è schierata con i consiglieri comunali, dicendo no al progetto aggregativo con il 64,86%.

«Dimettermi? Assolutamente no»

«Sono parzialmente deluso. Per indole sono sempre realista. E così è stato anche in questo caso. Come Esecutivo prendiamo atto del verdetto delle urne e rispetteremo la volontà dei cittadini. La fusione è oramai un tema che per un po’ verrà accantonato», rileva interpellato dal CdT il sindaco...