Fra un mese e un giorno saranno le urne a parlare. A dire se in Leventina nascerà un nuovo Comune dopo la fusione – in due tappe – di Faido. La popolazione di Bodio, Giornico, Personico e Pollegio il 13 febbraio si esprimerà in votazione consultiva sul progetto aggregativo in bassa valle. È passato un decennio da quando furono gettate le basi del matrimonio: 126 cittadini presentarono un’istanza al Consiglio di Stato. Il discorso è poi entrato davvero nel vivo dall’autunno 2020 con la stesura del rapporto finale della Commissione di studio, a cui hanno fatto seguito le prese di posizione dei Legislativi (favorevoli nei primi due casi, contrarie per gli altri due enti locali), la consegna della relazione al Governo (in aprile) e le serate informative.

Il sostegno del Cantone

Complice forse anche...