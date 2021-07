Andando a rovistare nei cassetti più della storia che della memoria, a dire il vero, capita di imbattersi in personaggi che chi scrive (come crediamo la maggior parte di chi sta leggendo) non aveva mai sentito nominare. Uno di questi è senza dubbio Giovanni Falleroni, dottore marchigiano nato nel 1837, al quale i giubiaschesi devono la vita. Sì, perché tra la fine del 1886 e le prime settimane del 1887 nel Borgo bellinzonese scoppiò una grande epidemia di tifo. Si dice che sia stata importata da un abitante tornato dagli Stati Uniti d’America, dove si era recato per far fortuna. Sta di fatto che il dottore italiano si prodigò nella cura degli ammalati che in pochi giorni superarono quota cento. Un impegno che, oltre ai ringraziamenti commossi dei familiari degli ospedalizzati, gli valse anche...