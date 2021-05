Affermarsi sempre più quale luogo privilegiato per la promozione delle arti fotografiche. Questo l’obiettivo che si è posto SpazioReale in occasione dei dieci anni di attività culturale svolta nei sotterranei dell’antico convento delle Agostiniane a Monte Carasso. SpazioReale che, passato sotto la gestione del settore Cultura ed eventi della Città di Bellinzona, quest’anno ha in serbo una ventata di novità. I dettagli li ha illustrati Rossana Martini, direttrice del citato settore. Accanto alle tematiche legate all’attualità affrontate dalla World Press Photo Exhibition che per il settimo anno fa tappa a Monte Carasso e della quale diremo più avanti, dal 21 luglio al 22 agosto verrà proposta la mostra «50/50/50»: realizzata dal collettivo Frauenstreikfotografinnen, affronta uno scorcio della vita politica del nostro Paese concentrandosi in particolare sul cinquantesimo anniversario del diritto di voto alle donne.

Conferenze e spettacoli

Due gli eventi collegati a questa esposizione: il 29 luglio è in programma «50 fotografie e 50 ritratti di donne», conferenza e performance dal vivo con il collettivo Frauenstreikfotografinnen. Il 20 agosto sarà la volta di «Gli occhi di Vivian Meier (I’m a camera)», spettacolo teatrale di e con Roberto Carlone. Dal 3 settembre al 17 ottobre al centro dell’obiettivo vi sarà poi l’opera di un maestro assoluto del fotogiornalismo internazionale, ovvero Ferdinando Scianna: gli ottanta scatti dell’esposizione «Dormire, forse sognare» accompagneranno il visitatore alla scoperta del sonno e del mondo onirico. Quale evento legato alla mostra, il 15 settembre verrà proposto «La vita è un sogno», conferenza medico-scientifica organizzata in collaborazione con la Fondazione Sasso Corbaro.

I migliori scatti di cronaca

Senza nulla togliere alle due esposizioni che abbiamo appena descritto, l’appuntamento clou di SpazioReale resta la World Press Photo Exhibition. La mostra che si potrà visitare da oggi, sabato 29 maggio, a domenica 20 giugno (dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19) raccoglie le fotografie finaliste del più prestigioso concorso di fotogiornalismo al mondo.

Oltre che a Monte Carasso, la mostra farà tappa in 120 città di tutto il mondo tra le quali Parigi, Roma, Sidney e Città del Messico. «Siamo fieri di poter ospitare questa esposizione che consente ad una piccola realtà come la Città di Bellinzona di scoprire quello che accade nel mondo che ci circonda» ha osservato il sindaco Mario Branda, rammentando che il nome SpazioReale non è casuale. «Le immagini esposte immortalano eventi reali, persone reali, emozioni reali». Emozioni, appunto: sono molto forti quelle che si possono vivere ammirando gli scatti che compongono la World Press Photo Exhibition, selezionati tra gli oltre 74.000 che hanno partecipato all’edizione 2021 del concorso World Photo Contest. Come rammentato, attraverso un video messaggio, dalla curatrice dell’esposizione Samira Damato, offrono una vibrante testimonianza degli avvenimenti che sono stati al centro della scena mediatica lo scorso anno: dalla pandemia di coronavirus - la fotografia che ritrae un’anziana abbracciata da un infermiera nella casa di cura Viva Bem a San Paolo in Brasile scattata da Mads Niessen ha vinto il primo premio assoluto - al conflitto israelo-palestinese, dalle proteste per l’uccisione di George Floyd, dall’invasione di locuste in Kenya agli incendi nel Pantanal. Insomma, una storia mondiale del miglior giornalismo visivo.

Proiezione sotto le stelle

Fotografia e cinema torneranno a dialogare per il terzo anno consecutivo all’antico convento di Monte Carasso. Mercoledì 2 giugno, infatti, la mostra sui migliori scatti al mondo di cronaca ospiterà l’evento firmato dalla sezione Open Doors del Locarno Film Festival. Alle 21.15 nel cortile del convento (in caso di pioggia nel salone), ha annunciato la responsabile dell’Ufficio stampa e Comunicazione del Locarno Film Festival Giada Peter, verrà proiettato «Made in Bangladesh». La pellicola della regista Rubaiyat Hossain racconta la storia di un gruppo di lavoratrici di una fabbrica di abbigliamento di Dacca che decidono di fondare un sindacato a difesa dei loro diritti.

©CdT.ch - Riproduzione riservata