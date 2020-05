Il tradizionale mercato del sabato di Bellinzona raddoppia. Non in fatto di giorni, ma di spazi. La locale Società dei Commercianti (SCB), come appreso oggi dal Corriere del Ticino, ha chiesto al Municipio di poter disporre anche di piazza del Sole a partire dal 23 maggio. Una scelta dettata dall’emergenza sanitaria che impone il rispetto rigoroso delle norme igieniche e del distanziamento sociale. Un aspetto, quest’ultimo, preminente di fronte ad un appuntamento che attira un numero importante di persone e, dall’altro, vista la presenza delle bancarelle una accanto all’altra. L’Esecutivo deciderà con ogni probabilità domani, durante la seduta settimanale. Salvo sorprese dovrebbe concedere l’agorà per antonomasia della capitale, anche considerando il fatto che sino a fine agosto sono vietati...