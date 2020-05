Il mercato del sabato sta (forse) per tornare

«Viste le numerosissime richieste d’informazione riguardante la riapertura del mercato del sabato a Bellinzona informo della situazione. Questa settimana abbiamo avuto contatti, per avere le direttive, con Berna, il Cantone e il Comune di Bellinzona. Domani avremo ulteriori informazioni sulle misure di sicurezza che dovranno essere introdotte per poter riaprire il mercato del sabato. Prepareremo subito il progetto facendo attenzione alle direttive e lo sottoporremo settimana prossima per approvazione alle autorità. Per questi motivi il primo mercato dovrebbe corrispondere al 23 maggio. Forza e cominciamo a scaldare i motori». Questo il lungo post su Facebook pubblicato alcune ore fa da Carlo Banfi, il responsabile dello storico appuntamento cittadino in seno alla Società dei Commercianti della Turrita. Il mercato del sabato, insomma, sta per tornare dopo la sospensione scattata a seguito del coronavirus. L’ultimo era andato in scena il 29 febbraio, il prossimo (forse) il 23 maggio.