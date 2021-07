Rimasto chiuso a causa della pandemia dal marzo di un anno fa, il Museo di storia militare Forte Mondascia a Biasca riaprirà in occasione della Festa nazionale svizzera, il prossimo 1. agosto. Il dilagare del virus ha infatti cagionato l’annullamento di tutte le attività previste. Nel frattempo, però, non si è rimasti con le mani in mano. Sono infatti stati realizzati importanti lavori di manutenzione alle strutture. Da agosto il museo sarà quindi nuovamente aperto per le visite di gruppi, la ristorazione, le escursioni storiche, le conferenze e altre attività con dei piani di protezione che prevedono la prenotazione obbligatoria. Per la Festa nazionale il museo apre la visita alle collezioni di armi nuove e antiche, e al mattino offrirà la possibilità di provare l’emozione di salire su un carro cingolato per un giro sulla pista sterrata. Il tutto si terrà dalle 9 alle 18 con cucina e buvette sempre attiva. Per il 28 e 29 agosto Forte Mondascia ha poi in preparazione altre due giornate di attività aperte a tutto il pubblico. Informazioni: www.fortemondascia.ch; 079/444.02.23 e 079/458.17.04.