«Dopo la festa, l’indecenza». Con tanto di fotografie a testimoniare la sconcezza, così alcuni giornali italiani commentavano il comportamento del pubblico sul Passo Giau, affrontato dai ciclisti durante la tappa del Giro d’Italia del 24 maggio. Quella che, per la cronaca, si è conclusa a Cortina d’Ampezzo con la vittoria del colombiano Egan Bernal, il quale come noto si è poi aggiudicato la corsa rosa conclusasi domenica a Milano. «Sacchi colmi di pattume, striscioni e teloni abbandonati a terra e perfino due bombole di gas vuote. Per non parlare di piatti e bicchieri di plastica gettati ovunque tra prati e rocce», ha scritto il Gazzettino, il quotidiano più diffuso del Veneto, due giorni dopo l’evento. Sullo Zoncolan, invece, per evitare immagini come quelle che sono girate sul Web, avevano...