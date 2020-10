Un corsa folle conclusasi con un decesso, sotto i fumi dell’alcol. Lo si è visto arrivare da lontano, l’incidente mortale sull’autostrada A2 all’altezza di Sigirino del 10 novembre 2017, in cui un italiano 39.enne residente nel Bellizonese ha tamponato un coetaneo in scooter, causandone il decesso. Questo, almeno, secondo l’atto d’accusa stilato dal procuratore pubblico Nicola Respini.

Il processo a carico dell’uomo, di fronte alle Assise criminali di Lugano presiedute dal giudice Mauro Ermani, si è aperto stamattina in un’aula penale piena in ogni ordine di posti disponibile, al limite della capienza massima concessa dal piano di protezione. L’imputato, difeso dall’avvocato Yasar Ravi, è accusato di omicidio intenzionale, subordinatamente colposo, ed esposizione a pericolo della vita altrui. Al momento è in espiazione anticipata della pena: dopo sei mesi di carcere è stato posto al beneficio di un percorso terapeutico stazionario a Villa Argentina.

È a quel punto che si mette al volante, imboccando l’autostrada a Bellinzona Nord per raggiungere Chiasso. Tempo venti minuti, siamo attorno alle 16.40, e abbiamo le prime testimonianze di come stesse guidando. Vale a dire a una velocità «forte, folle, veramente eccessiva», stimata in 180-200 chilometri all’ora. Siamo ai piedi delle rampe del Ceneri, e il 39.enne tallona un’altra auto sulla corsia di sorpasso, «gesticolando e urlando durante la manovra» e finendo per strisciare con la fiancata per una decina di metri contro il guardrail centrale.